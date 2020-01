L’aventure de Robert Beric à l’AS Saint-Etienne touche à sa fin. Quatre ans et demi après son arrivée au club, l’avant-centre slovène s’apprête à entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. D’après les révélations faites par L’Equipe ce mardi, il aurait de sérieuses touches avec le Chicago Fire, une franchise de la Major League Soccer. Et ses dirigeants foréziens ne sont pas opposés à l’idée de le laisser partir. Au contraire, c’est même ce qu’ils souhaitent afin de dégraisser quelque peu l’effectif et renflouer les caisses du club.

Diony pourrait emboiter le pas à Beric

Cette saison, Beric est apparu à dix-huit reprises en Ligue 1. Mais, il n’a trouvé le chemin des filets adverses qu’une seule fois. C’était à l’occasion du derby face à l’OL. Pour avoir fait tomber le rival honni, le Slovène a retrouvé une belle cote auprès des fidèles du Chaudron. Mais, aux yeux de Claude Puel, le coach de l’équipe depuis la rencontre en question, ce n’était pas suffisant pour faire de l’ancien sociétaire un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque. En somme, une séparation semble aujourd’hui arranger l’ensemble des parties. À noter aussi qu’outre Beric, le club stéphanois pourrait aussi laisser filer Loïs Diony, un autre attaquant aux émoluments conséquents.