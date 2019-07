Cherki reste fidèle à l'OL

Il n’a pas encore 16 ans (il les aura le 17 août) et affolait déjà les plus grands clubs d’Europe. Ses apparitions la saison dernière en Youth League – la Ligue des champions des U19 – ne sont pas passées inaperçues, comme ses sorties en Gambardella ou en National 2 avec la réserve de l’OL. Convié à plusieurs reprises à l’entraînement du groupe professionnel lors du précédent exercice, Rayan Cherki, par son talent des plus prometteurs, appelait son club formateur à se positionner rapidement.

Bien conscient du potentiel du jeune attaquant et de la menace incarnée notamment par les Real Madrid et Manchester United – deux gros poissons déjà venus aux renseignements - Jean-Michel Aulas en avait fait l’une de ses priorités de l’été. "Nous sommes proches d’un accord", soufflait-il encore en début de semaine. Effectivement. Ce dimanche, le petit prodige a paraphé son tout premier contrat pro, pour un bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2022.

"Après les arrivées de Thiago Mendes, Jean Lucas et des signatures de Titouan Thomas, Sofiane Augarreau, Théo Ndicka Matam et Paul Devarewaerre, l’OL continue de préparer l’avenir. A bientôt 16 ans, Rayan Cherki, courtisé par les plus grands clubs européens, vient d’imiter ses aînés en paraphant son premier contrat professionnel avec son club formateur", se félicite l’OL dans un communiqué officiel.

"Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur, dixit le principal intéressé. C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Maintenant, le plus dur commence. Il va falloir beaucoup travailler pour progresser. L'arrivée de Juninho a aussi fait pencher la balance. Je regardais des vidéos de ses coup-francs quand j'étais petit et aujourd'hui je vais pouvoir le côtoyer…"