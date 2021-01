Après Arsenal et Chelsea, Olivier Giroud va-t-il connaitre un troisième club londonien. Selon le site anglais d'Eurosport, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus est actuellement pisté par West Ham. Les Hammers pensent à lui afin de remplacer Sébastien Haller, lequel vient de filer à l’Ajax d’Amsterdam.



Malgré un rendement très convaincant cette saison, Giroud reste un remplaçant aux yeux de son manager chez les Blues, Frank Lampard. L’ancien montpélliérain n’a pas souhaité répondre aux sollicitations dont il a fait objet de l’étranger car il ne voulait pas quitter la capitale anglaise. S’il dit oui à West Ham, ce problème ne se posera pas.

Chez les Hammers, Giroud fera une croix sur l’Europe

Il n’est pas sûr pour autant que le Français soit séduit par cette issue. En rejoignant l’actuel 10e de la Premier League, il n’aura plus l’occasion de s’illustrer sur la scène continentale. Alors qu’avec Chelsea, il y a encore la perspective de briller en Ligue des Champions. En 8e de finale de cette épreuve, lui et ses coéquipiers doivent défier l’Atlético Madrid en février prochain.