Quelques semaines après que Romelu Lukaku soit retourné (en prêt) du côté de l'Inter Milan, Timo Werner va lui aussi retrouver le club d'où il est arrivé à l'été 2020. En échec depuis deux ans qu'il a rejoint Chelsea, l'international allemand s'apprête à s'engager avec le RB Leipzig. L'occasion pour lui de retrouver du temps de jeu juste à temps pour se montrer avec le Mondial 2022.



Du moins l'espère-t-il, car les places seront peut-être aussi chères au sein de l'écurie évoluant en Bundesliga. Selon Fabrizio Romano, la signature de Timo Werner n'en est pas moins imminente, et le journaliste précise qu'il ne s'agit pas d'un prêt, mais bien d'un transfert définitif. Le montant de la transaction n'est pas encore connu. Il y a deux ans, il était arrivé à Chelsea pour la somme de cinquante-trois millions d'euros.

Des détails à régler

Toutes les parties se seraient mises d'accord depuis un mois déjà selon les informations glanées par le journaliste italien, et il ne restait plus que quelques détails à peaufiner. Les choses sont désormais proche d'aboutir. Cette saison, Timo Werner a participer à trente-sept matchs avec Chelsea, toutes compétitions confondues, avec onze buts et six passes décisives à la clef.