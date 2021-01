Chelsea va battre son record de transferts cet été

La saison 2020/2021 n’est pas encore terminée, mais à Chelsea on pense déjà à la prochaine et aux recrues qu’on pourrait s’offrir. Alors qu’ils avaient déjà déboursé environ 250M€ durant le précédent mercato, les responsables du club londonien ont l’intention de frapper un autre gros coup l’été prochain. Selon le site The Athletic, leur priorité se nomme Erling Haaland. Et pour attirer le buteur norvégien, ils seraient disposés à battre leur record en matière des transferts. Celui-ci est pour l’instant co-détenu par Kai Havertz et Kepa (80M€).

Chelsea a un plan pour Haaland

Haaland figure actuellement dans le viseur des plus grands clubs européens. On prête notamment au Real Madrid l’intention de l’enrôler à l’issue de la campagne en cours. Chelsea sait donc que la concurrence sera rude sur ce dossier. Mais, l’idée des Anglais est de passer à l’offensive avant que la clause libératoire du joueur ne baisse à 70M€, comme c’est stipulé dans le contrat qui le lie au Borussia Dortmund. Pour réussir leur coup, les Blues devraient cependant proposer un projet ambitieux à l’avant-centre scandinave. Et sans une participation à la Ligue des Champions à lui faire miroiter, il y a peu de chances qu’ils parviennent à leurs fins.