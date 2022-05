Après plusieurs longues semaines de tractations, la vente du Chelsea FC par Roman Abramovich à un consortium dirigé par l'américain Todd Boehly ont abouti puisque ce mercredi, le gouvernement britannique a approuvé l'opération. Même si différentes étapes restent encore à valider avant que la vente ne soit définitivement actée, le signal est donc donné à la nouvelle direction qu'elle peut d'ores et déjà se projeter et travailler en vue de la saison prochaine. Le recrutement devrait être animé.



D'autant que d'après The Telegraph, le budget qui va être alloué au prochain mercato estival par la nouvelle direction des Blues devrait s'envoler et atteindre la somme de 235 millions d'euros. De quoi rassurer les fans de Chelsea qui se demandaient depuis quelques mois ce qui allait advenir de leur équipe, d'autant que plusieurs éléments étaient déjà annoncés sur le départ (Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et très probablement Cesar Azpilicueta).

Des priorités

Côté arrivées, quelques noms reviennent déjà avec insistance. C'est par exemple le cas d'un Jules Koundé déjà proche de revoir Londres il y a quelques mois. Foot Mercato avance par ailleurs le fait que Josko Gvardiol (RB Leipzig) est une priorité, tandis que José Maria Gimenez (Atlético de Madrid) et Pau Torres (Villarreal) sont aussi suivis. Enfin, Raheem Sterling pourrait être une option si Timo Werner et Hakim Ziyech venaient à s'en aller.