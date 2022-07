Chelsea - Tuchel : ''Sterling, ça montre notre ambition''

Après un début de mercato assez calme, Chelsea a passé la seconde sur le marché des transferts. Le club londonien a annoncé ce mercredi l'arrivée de l'attaquant international anglais Raheem Sterling en provenance de Manchester City. Une opération qui a coûté près de 56 millions d'euros. En attendant le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, Thomas Tuchel est déjà rassuré sur les intentions réelles de son board.

Appelé à commenter l'arrivée de Sterling pour Sky Sport, le technicien allemand bombait le torse. Tuchel se réjouit de pouvoir compter sur un élément aussi expérimenté la saison prochaine.

"La signature de Raheem montre ce que nous sommes capables de faire, s'est-il enthousiasmé. Elle montre l'ambition du club et du propriétaire, et c'est bien, parce que nous sommes là pour gagner et être compétitifs. Nous aimons la compétition et relever les défis au plus haut niveau. Pour cela, nous avons besoin de nouveaux joueurs de qualité, sinon on n'a aucune chance", a conclu l'ancien entraîneur du PSG.