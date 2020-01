Chelsea sollicite Dries Mertens (Naples)

À six mois de la fin de son contrat avec Naples, Dries Mertens pourrait être amené à bouger. Si l’on en croit les informations émanant d’Italie, l’international belge intéresse très sérieusement la direction de Chelsea. Les responsables londoniens espèrent un renfort offensif avant la clôture du mercato et c’est au joueur des Partenopei qu’ils songeraient donc principalement.

Naples est prêt à se séparer de Mertens

Mertens (32 ans) est un élément important de l’équipe vice-championne d’Italie. Gennaro Gattuso compte beaucoup sur lui pour la deuxième partie de la saison. D’un autre côté, le joueur n’a plus que quelques mois de contrat à San Siro. S’ils veulent récupérer une certaine somme contre les services de leur attaquant, les responsables italiens ont intérêt à ouvrir la porte d'un transfert car ils disposent là d’une ultime opportunité pour le faire. À noter que le joueur, lui, est ouvert à un transfert, surtout si cela lui permet de marcher sur les pas de son illustre compatriote, Eden Hazard.