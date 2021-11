Chelsea - Retour à l’envoyeur pour Saul dès janvier ?

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Saul Niguez à Londres et il semble que son séjour à Chelsea soit déjà presque terminé, puisqu'une annulation de son prêt en janvier est évoquée par Marca. Le milieu de terrain n'a joué que 239 minutes en cinq matches depuis son arrivée à Stamford Bridge et n'a pas réussi à s'imposer dans les plans de Thomas Tuchel.

Saul vers un retour à l'Atlético

Seul le gardien de but Marcus Bettinelli, troisième choix, a moins de minutes que Saul pour Chelsea en 2021/22. S'il n'y avait pas eu la Carabao Cup, le temps de jeu de l'Espagnol aurait été encore plus faible et il est clair qu'il ne s'est pas installé comme espéré. N'ayant participé à aucun des six derniers matches de Premier League de Chelsea, Saul est sur la liste des départs. Un retour à l'envoyeur bien plus précoce que prévu.