Chelsea prêt à miser (de nouveau) sur Salah

Chelsea est prêt à tester la détermination de Liverpool concernant Mohamed Salah. Alors que son contrat actuel expire dans 18 mois, l’Égyptien tarde à s’entendre avec ses dirigeants des Reds concernant un nouveau bail. Selon le site Goal, il n'y a aucune garantie que Salah et son club de la Mersey parviennent à un accord et cette impasse a donc donné des idées à un rival de Premier League.

Liverpool a de quoi être inquiet

Chelsea, l’ancien club du Pharaon, préparerait une offre, tandis que le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone sont également intéressés. Comme ils l’ont fait auparavant avec Romelu Lukaku, les Blues chercheraient à rattraper le temps perdu et corriger leurs erreurs en enrôlant un joueur qu’ils n’auraient jamais dû laisser filer. Salah était resté une saison et demie à Londres sans réussir à s’y imposer (19 matches joués et 2 buts marqués).

Le manager des Reds, Jurgen Klopp, a déclaré la semaine dernière : "Nous savons, je sais, que Mo veut rester. Nous voulons qu'il reste. Voilà où on ne est. Ces choses prennent du temps, je ne peux rien y changer, désolé ! Mais je pense que tout est en place". Cependant, malgré les paroles rassurantes de Klopp, les personnes proches des négociations affirment que la réalité est tout autre : il n’y a aucune avancée. Des bruits d’autant plus crédibles que le joueur se trouve actuellement au Cameroun où il dispute la CAN avec sa sélection nationale.