Chelsea officialise le départ de Lampard

Frank Lampard n’est plus l’entraineur de Chelsea. Comme annoncé plus tôt par la presse anglaise, le club londonien a décidé de se séparer du technicien anglais pour cause d’insuffisance de résultats. L’ancienne légende des Blues quitte son poste au bout d’une expérience d’un an et demi. Un triste dénouement pour celui qui se voyait écrire aussi de belles pages de l’histoire du club dans cette fonction.

Le board des Blues veut provoquer un électrochoc

« Nous sommes reconnaissants à Frank pour ce qu'il a accompli en son temps comme entraineur du club, faisait d’abord savoir le communiqué. Cependant, les résultats et performances récents n’ont pas répondu aux attentes du club, laissant le club au milieu du tableau sans aucune voie claire vers une amélioration durable. Il ne peut jamais y avoir de bon moment pour se séparer d'une légende du club comme Frank, mais après de longues délibérations et réflexions, il a été décidé qu'un changement était nécessaire maintenant pour donner au Club le temps d'améliorer les performances et les résultats cette saison ». Neuvièmes au classement de la PL, les Blues vont devoir réaliser un sacré redressement pour recoller aux équipes jouant le titre, ou même la Ligue des Champions.

Roman Abramovitch, le patron de Chelsea, s’est aussi fendu d’un message à l’adresse de Lampard. «C’était une décision très difficile pour le Club, notamment parce que j’ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j’ai le plus grand respect pour lui. C'est un homme d'une grande intégrité et possède la plus haute éthique de travail. Cependant, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu'il est préférable de changer de manager », a indiqué l’oligarque russe.



Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Arrivée imminente de Tuchel

Lampard quitte donc Stamford Bridge prématurément et sans avoir réussi à offrir le moindre trophée à la formation londonienne. En aout dernier, il n’était cependant pas loin de décrocher la FA Cup (défaite à Arsenal). Sous sa houlette, les Blues avaient aussi réussi le pari de finir dans le Top 4 du classement.

Pour succéder à Lampard, le nom qui ressort actuellement c’est celui de Thomas Tuchel. Selon les informations émanant d’Outre-Manche, l’Allemand avait été contacté il y a plusieurs jours déjà. L’ancien coach du PSG a déjà donné son accord de principe pour rallier Londres et découvrir ainsi son troisième grand championnat européen. Sa venue devrait être officialisée dans les prochaines heures.