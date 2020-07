Chelsea ne compte plus sur N’Golo Kanté

L’aventure de N’Golo Kanté chez les Blues de Chelsea semble toucher à sa fin. À en croire les révélations de Calciomercato, les responsables du club londonien sont décidés à se séparer de l’international tricolore. Cet été, l’opportunité émerge comme idéale pour transférer le champion du monde. Sa valeur reste élevée, plusieurs grands clubs le sollicitent et Frank Lampard dispose de suffisamment d’options dans l’entrejeu afin de pallier son éventuel départ.

Kanté pourrait retrouver Conté

Kanté a été annoncé dernièrement du côté du Real et aussi à l’Inter. Et c’est le cador italien qui semble être le plus prompt à matérialiser son intérêt pour l’ancien caennais. Antonio Conte, le coach nerazzurro, connait très bien les qualités du Français puisqu’il l’a entraîné pendant deux ans à Stamford Bridge. En l’attirant en Lombardie, il disposerait d’une solution très intéressante en milieu. Un secteur qui est apparu défaillant chez les Intéristes cette saison. Pour le joueur, rejoindre l’Inter serait aussi une bonne opportunité. N’étant plus indispensable à Chelsea, il pourrait donc en profiter pour relever un nouveau défi. Son coéquipier au club Olivier Giroud est aussi pressenti pour suivre le même chemin.