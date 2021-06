Entre 2013 et 2016, José Mourinho a vécu sa deuxième expérience à la tête de Chelsea. En attaquant ce mandat, The Special One avait surpris à travers quelques choix, comme celui de mettre à la porte des joueurs tels que Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku. Ce duo belge s’est ensuite refait une santé ailleurs et le technicien lusitanien a été critiqué pour son manque de flair sur ce coup et le peu d’estime manifesté envers ces deux grands talents. Il s’avère que le choix de vendre De Bruyne n’émanait pas de Mourinho mais du joueur lui-même. C’est du moins ce que le célèbre coach vient d’assurer lors d’une intervention pour TalkSPORT.

« De Bruyne m’a mis beaucoup de pression »

"Il m'a tellement impressionné que j'ai pris la décision de ne pas le prêté, je voulais qu’il reste, et lors de notre premier match de la saison de Premier League, il a même joué d’entrée contre Hull City. Lors du deuxième match, nous sommes arrivés à Old Trafford et après cela, il est venu me voir et m'a dit : "Je veux jouer chaque match, je veux jouer chaque minute." Il a mis beaucoup de pression là-dessus, a indiqué Mourinho. Il voulait partir, il voulait aller en Allemagne où il était auparavant prêté et si heureux, et sa décision était prise. Il a mis une grande pression sur ce sujet et cela a très bien fonctionné pour lui. Voilà l’histoire, quant à la qualité du joueur elle est indiscutable, il est dans le top cinq mondial. »