Moses, un couteau suisse pour l'Inter

C'est officiel : Victor Moses va bien poursuivre sa carrière à l'Inter Milan. Le club lombard a officialisé l'arrivée de l'international nigérian via un communiqué publié sur ses supports.. Le Super Eagle avait déjà été prêté à plusieurs reprises ces dernières années, au gré des passages de différents technicien sur le banc des Blues. Il retrouvera Antonio Conte, un entraîneur qui apprécie ses caractéristiques et sa polyvalence.Ailier de formation,. Ce joueur explosif est capable d'évoluer au milieu de terrain ou à un poste de latéral. Son volume de jeu, ses capacités athlétiques et son goût pour le combat lui ont permis de s'imposer comme l'une des têtes d'affiche du football nigérian ces dernières années. Le nouveau renfort de l'Inter a inscrit 12 buts en 37 sélections avec les Super Eagles. Il sera une arme de plus pour l'équipe d'Antonio Conte, qui avait perdu du terrain dans la lutte pour le titre, ces dernières semaines.