Victor Moses has today completed a permanent transfer to Spartak Moscow. ✍️

The move brings to an end the wideman’s nine-year Chelsea career, good luck Victor! 💙



— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2021

ce vendredi : après une saison réussie en prêt,. Un transfert qui se monterait à 5 millions d'euros.L'international nigériandans leurs rangs, au terme desquelles il aura disputé 128 matchs et marqué 18 buts, remportant la Premier League en 2016-2017 et la Ligue Europa en 2013 et en 2019.Le club de la capitale russe active ainsi l’qu’il détenait sur le milieu de terrain offensif. C’est ce qu’avait indiqué à l’agence Tass le porte-parole du Spartak Moscou, Yaroslav Kulemin. « L’option d’achat figurant dans le contrat de Moses devait êtredu championnat. »C’est chose faite puisque le Spartak a terminé deuxième. Auteur deen Premier Liga la saison dernière, Victor Moses (30 ans) sera l’un des fers de lance de son équipe lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions.