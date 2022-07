Après avoir pisté plusieurs français (Koundé, Kimpembe) pour renforcer son arrière-garde, la direction de Chelsea a décidé de concentrer ses efforts sur un autre élément. Les Blues sont déterminés à se payer les services de Matthijs De Ligt. La Juventus attendait une première offre officielle de la part des Londoniens lundi.

De Ligt veut rejoindre Chelsea dès cet été

La Gazzetta dello Sport indique qu'après une semaine de discussions au sujet de l'indemnité et un potentiel échange de joueurs, Chelsea est prêt à formuler une première proposition pour l’arrière batave. Et celle-ci devrait se situer aux alentours de 70 millions d'euros en plus de quelques 10 millions d'euros de bonus. La Juve est disposée à s'asseoir à la table des négociations. Cependant, le conseil d'administration des Bianconeri insistera pour que Chelsea fasse une offre plus élevée pour De Ligt. Leur première contre-proposition sera de 100 millions d'euros hors bonus.



La clé des négociations sera De Ligt, qui n'a pas demandé de transfert mais qui a clairement fait savoir à la Juve qu'il souhaitait rallier la capitale anglaise cet été.