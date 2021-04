Depuis qu'il a succédé à Frank Lampard du côté de Chelsea à l'aube de l'année 2021, Thomas Tuchel a totalement redressé le club londonien. Cinquièmes de Premier League, et de retour dans les places européennes, les Blues se sont qualifiés ce samedi pour la finale de la FA Cup, sans oublier leur place en demi-finale de la Ligue des champions. Mais Thomas Tuchel ne voit déjà plus loin et réfléchit à l'ossature de sa défense. Il souhaiterait la renforcer.



Et pour ce faire, l'Allemand lorgne ostensiblement du côté du Real Madrid où Raphaël tarde à prolonger un contrat qui prendra fin à l'été 2022. Le champion du monde français plait tout particulièrement à Tuchel et selon Bild, ce dernier devrait tout faire pour le recruter. Chelsea doit quoi qu'il en soit réfléchir à un rajeunissement de sa base arrière puisque dans la défense à trois londonienne, Thiago Silva a déjà atteint la barre des trente-six ans.

Rendez-vous en LdC

Pour réussir à réaliser son souhait, Thomas Tuchel pourra peut-être toucher quelques mots directement à l'intéressé puisque Chelsea et le Real Madrid se retrouveront les 27 avril et 5 mai prochains, en demi-finale de la Ligue des champions.