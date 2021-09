Chelsea : Kanté sur le départ ?

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Chelsea ne compte plus sur son métronome français, N’Golo Kanté. D’après le site Fichajes, les responsables londoniens envisageraient de vendre le champion du monde l’été prochain afin de récupérer une belle somme d’argent en échange. Ils préfèreraient cette solution à une cession gratuite en 2023.

Kanté trop vieux ?

L’autre option aurait été de prolonger l’ancien caennais, avec un contrat revalorisé. Mais, il semblerait, que ce n’est pas dans les plans des Londoniens. S’ils sont contents des services du Français, et en particulier en cette année 2021 qui pourrait voir ce dernier intégrer les premières places au classement du Ballon d’Or, ils estiment qu’il n’incarne pas l’avenir. Et que, de fait, ils n'ont pas besoin de se ruiner pour le conserver. A la fin de son bail actuel, le joueur double champion d’Angleterre aurait 32 ans.



Il n’est pas sûr cependant que Thomas Tuchel, le coach de l’équipe, soit favorable au départ de Kanté. L’Allemand en a fait l’un de ses principaux tauliers sur le terrain, ne manquant par ailleurs jamais l’occasion de louer ses qualités et aussi sa régularité.