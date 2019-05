Chelsea: Hazard "pense que c'est un au revoir"

Eden Hazard fait de moins en moins mystère de son départ vers le Real Madrid. Mais il parvient encore, comme mercredi après la victoire de Chelsea contre Arsenal en finale de Ligue Europa (4-1) et son doublé, à ne pas lâcher le nom du club (sur BT Sport): "J'ai déjà pris ma décision, j'attends désormais que ça se décante entre les deux clubs. Je pense que c'est un au revoir, mais en football on ne sait jamais. Mon rêve était de jouer en Premier League, je l'ai fait pour un des plus grands clubs. Désormais, c'est peut-être le moment pour un nouveau challenge."