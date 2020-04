Le coronavirus ne manque pas d'impacter le monde du football. Le FC Chambly, 10eme de Ligue 2 avant l'arrêt du championnat, ne fait pas exception à cette règle. Alors que tous les joueurs du club de l'Oise ont été mis cette semaine au chômage partiel, la formation promue a décidé de se séparer de son attaquant ivoirien Junior Tallo. Recrue estivale phare, l'ancien Lillois et Bastiais ne s'était jamais imposé au sein de l'équipe coachée par Bruno Luzi. Il ne fait aujourd'hui plus partie de l'effectif professionnel de Chambly, a révélé Le Parisien, qui évoque une séparation "d'un commun accord". Plus apparu avec l'équipe depuis le 17 novembre 2019, le joueur de 27 ans s'était vu reprocher un état d'esprit défaillant. Le champion d'Afrique 2015 se retrouve ainsi au chômage en pleine crise du Covid-19.