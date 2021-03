Cavani lorgne vers Boca Juniors, affirme son père

L'attaquant de Manchester United Edinson Cavani voudrait quitter l'Angleterre pour revenir en Amérique du Sud cet été, ciblant notamment Boca Juniors, a déclaré son père mardi à la télévision argentine, avant que l'international uruguayen n'affiche son attachement aux Red Devils sur Instagram. "(Edinson) aujourd'hui ne se sent pas à l'aise là où il est", a déclaré Luis Cavani à la chaîne TyC Sports. "Il songe depuis plus de deux ans à se rapprocher de la famille."

"Il y a 60 % de chances qu'Edinson vienne en Amérique du Sud"

A ce titre, le père de l'ancien buteur du Paris SG et de Naples a précisé que son fils aimerait jouer pour le club argentin de Boca Juniors. "Il échange beaucoup avec (l'entraîneur Juan Roman) Riquelme, cela lui plairait de jouer à Boca. Cette idée lui a toujours plu (...) Imaginez qu'il célèbre un but avec leurs fans. Nous savons ce qu'est Boca et le football argentin. Il y a 60 % de chances qu'Edinson vienne en Amérique du Sud", a-t-il ajouté.

Sur quoi, quelques heures plus tard, son fils âgé de 34 ans a pris la peine de calmer les ardeurs en postant sur son compte Instagram une photo de lui sous la tunique rouge de Manchester United, avec ces mots: "fier de porter ce maillot". En début d'année, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a dit vouloir tenter de persuader l'attaquant, auteur de 6 buts en 18 matches de Premier League et actuellement diminué par une blessure musculaire, de prolonger son contrat arrivant à terme à la fin de la saison.

Luis Cavani est par ailleurs revenu sur la suspension de trois matches infligée à son fils par la fédération anglaise (FA) en fin d'année dernière, pour un message jugé raciste sur Instagram. En réponse à un message de félicitations qui lui avait été adressé par un ami après son doublé décisif dans la victoire de Manchester United à Southampton (3-2) le 29 novembre, Edinson Cavani avait écrit "Gracias negrito" ("merci petit Noir"). Après avoir effacé le message, l'ex-buteur du PSG avait présenté ses excuses et les Red Devils l'avaient défendu en expliquant que le mot avait été utilisé avec une intention amicale, et qu'il était doté d'une connotation différente en Amérique du Sud. "Qu'il ait été suspendu est une absurdité. Ici, nous utilisons toujours ce mot. Nous ne sommes pas racistes", a plaidé Luis Cavani.