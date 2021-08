Le buteur belge Romelu Lukaku est en passe d’effectuer son come-back à Chelsea. Après deux années passées à l’Inter, au bilan très satisfaisant, le prolifique attaquant est déterminé à rejoindre son ancien club. Celui qui n’a pas vraiment cru en son talent lorsqu’il était au début de sa carrière.

Cassano s’interroge sur les motivations de Lukaku



Ce choix interpelle, et un certain Antonio Cassano a même osé se moquer de Lukaku, en suggérant qu’il n’a pas de dignité. « Je veux comprendre ce qui se passe ici. Il (Lukaku) a eu deux très mauvaises expériences en Angleterre, une décente avec Everton, et il veut y retourner ? Je me demande pourquoi retourner dans un club qui ne t’appréciais pas ? Pour de l'argent ? », s’est interrogé l’ex-international azzurro sur Twitch.



S’il a remis en question la décision de Lukaku, Cassano salue en revanche celle prise par l’Inter. Pour lui, la direction lombarde peut difficilement cracher sur les 130M€ que lui propose Chelsea. « Si c'est vraiment ce qu'ils offrent, alors je l'y emmènerais là-bas personnellement », a-t-il lâché.