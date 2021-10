Cantona aurait pu jouer pour le Real Madrid

Au milieu des années 90, Eric Cantona s’illustrait sous la tunique de Manchester United. Il y a marqué l’histoire avant d'y achever sa carrière en 1997. Cela dit, il aurait pu le faire avec un autre géant européen, en l’occurrence le Real Madrid. C’est ce qu’a révélé Jorge Valdano, l’ancien coach merengue.

Il aurait pu freiner l’ascension de Raul

Le technicien argentin s’est confié dans un entretien à La Galerna et a révélé à quel point il avait été proche de mettre la main sur « The King » : "(Ramon) Mendoza, le président du Real de l’époque, m'a dit que c'était une signature non viable. On était dans le dur économiquement. Mais, c'était curieux, car l'année suivante Capello est arrivé et avec lui Mijatovic, Suker, Roberto Carlos, Illgner, Panucci sont apparus plus Seedorf... Je ne comprenais pas d'où venait l’argent tout à coup. Cela dit, si Cantona était arrivé, le phénomène Raúl n'aurait peut-être pas eu lieu, car j'aurais craint de faire ce pari davantage ».

Cantona n’est pas le seul international français de l’époque à avoir manqué un transfert vers un cador espagnol. C’était aussi le cas de David Ginola. Ce dernier est passé tout près d’un engagement avec le Barça.