"Ca va faire mal de voir Messi sous un autre maillot", confie Iniesta

"Ca va faire mal de (le) voir sous un autre maillot", confiait-il à l'AFP quelques heures avant l'officialisation du transfert du meneur argentin au Paris Saint-Germain. C'est depuis le Japon qu'Iniesta, qui évolue depuis 2018 au Vissel Kobe, a suivi le départ de Messi de son club de toujours. Joueur majeur des Blaugranas pendant plusieurs saisons aux côtés de Carles Puyol et Xavi Hernandez, Iniesta souligne que "Leo [Messi] incarne le Barça, après toutes ces années".

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en interne, ni comment ça s'est déroulé, mais le club va devoir se remettre de ce transfert", prévient Iniesta, qui a passé 16 ans au club, remportant notamment quatre Ligues des champions, les quatre mêmes que Leo Messi. "Parfois les circonstances le veulent." Iniesta rend hommage au meneur argentin, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire des Blaugranas.

"Il était tout. C'est un joueur qui transcende une équipe. Je n'ai jamais vu un joueur comme lui et je pense que je n'en verrai pas d'autre. Pour faire ce qu'il fait et pendant si longtemps...", salue Iniesta. Malgré tout, le milieu de terrain du Vissel Kobe se veut optimiste pour son ancien club, qui "continuera à être une des meilleures équipes". "L'année dernière, il y a eu un changement d'entraîneur et des nouvelles choses. Il faudra un temps d'adaptation", note Iniesta. "Cette année, malgré l'absence de Leo, j'espère que le Barça continuera à être une des meilleures équipes, l'une de celles qui doivent être au sommet. Le club a recruté de nouveaux joueurs qui vont apporter beaucoup."

Parmi eux, les attaquants Sergio Agüero et Memphis Depay, ainsi que le prometteur défenseur central Eric Garcia, qui revient au club quelques années après y avoir achevé sa formation. De son côté, l'ancien meneur de la Roja, 37 ans, admet que son contrat avec le Vissel Kobe, qui expire en 2023, sera "probablement le dernier". "Le temps joue contre moi. Tout comme j'ai senti que je ne pouvais plus rester au Barça, il y aura un moment où je dirai : c'est fini. C'est probablement mon dernier contrat, même si l'année prochaine nous ne savons pas ce qui se passera."

Avant un retour au Barça, en tant qu'entraîneur ?

"J'y ai été en tant que footballeur, je ne sais pas quelle sera ma prochaine étape. Je ne sais pas si je serai un entraîneur, un directeur sportif ou rien de tout cela. L'avenir nous le dira, mais si vous me demandez si je veux revenir, je dirai oui, car Barcelone est ma maison."