Ça bouge à Lens !

Ça s’agite du coté de Lens. Alors que la reprise approche à grands pas, le club artois a enregistré deux mouvements, ce jeudi. Dans un premier temps, c’est Clément Michelin, tout juste revenu des Jeux Olympiques, à Tokyo, qui a fait ses valises pour Athènes, où il s’est engagé avec l’AEK. Une opération dans laquelle les Lensois devraient récupérer autour d’un million d’euros, alors qu’il restait au latéral une année de contrat. Dans la foulée, les dirigeants lensois ont officialisé l’arrivée d’un nouveau joueur en la personne de Przemyslaw Frankowski. Agé de 26 ans, cet international polonais, présent lors du dernier Euro, débarque en provenance de la MLS et de la franchise du Chicago Fire.

Un joueur polyvalent

« Le profil de Przemyslaw colle parfaitement à notre projet. C’est un joueur très engagé dans tout ce qu’il fait. Il joue avec beaucoup de caractère et de personnalité. Son dynamisme, son intelligence de jeu et ses qualités techniques apporteront encore de la force à notre équipe, décrypte Florent Ghisolfi, coordinateur sportif, sur le site du club. Sa polyvalence devrait être un atout important pour le staff cette saison. Piston droit, piston gauche, attaquant dans un 3-5-2 ou un 3-4-3, il a les qualités pour être performant à tous ces postes. Et il les a déjà tous pratiqués. A 26 ans, il a déjà une expérience intéressante et pourra apporter au vestiaire et à l’équipe sa maturité. »

Un international autrichien en approche

Le Polonais ne devrait pas être la dernière recrue du club nordiste, qui a déjà attiré Deiver Machado (Toulouse), Christopher Wooh (Nancy) et Wesley Saïd (Toulouse). En effet, selon Kicker, un accord a été trouvé avec Augsbourg pour le transfert de Kevin Danso. Agé de 22 ans, le défenseur central autrichien, prêté la saison passée à Düsseldorf, avait déjà exprimé ses envies de départ, et s’était même mis en arrêt maladie pour ne plus s’entraîner. Pour recruter cet international, le club lensois devrait débourser au moins 5,5 millions d’euros, preuves d’une belle ambition pour la saison à venir…