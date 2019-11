Bundesliga : Flick plus longtemps que prévu ?

Ce qui ne devait être au départ qu’un simple intérim de quelques matches pourrait bien se transformer en une pige de quasiment une saison. D’après ce que rapporte Goal Allemagne, le Bayern Munich serait en passe de confirmer Hansi Flick en tant que coach principal de son équipe première jusqu’à la fin de l’exercice 2019/2020. Pour rappel, pendant la dernière trêve internationale, on lui avait déjà fait savoir qu’on comptait sur lui pour diriger Robert Lewandowski et consorts jusqu’à la trêve hivernale.



Hansi Flick est invaincu depuis qu’il a pris les commandes de la formation bavaroise en remplacement de Niko Kovac. Avec lui, les champions d’Allemagne ont gagné quatre rencontres et ils l’ont fait en marquant 16 buts et en n’en prenant aucun. Un bilan parfait qui a fini de convaincre Karl-Heinz Rummenigge et la direction que malgré son inexpérience l’ancien joueur du club pourrait faire l’affaire quelques mois. Cela permettrait en outre de travailler tranquillement et sans précipitation sur le dossier de son successeur. Dernièrement, le nom de Mauricio Pochettino a circulé en vue d’une arrivée en Bavière, mais il semblerait que le coach argentin ne serait pas dans les petits papiers du géant allemand.