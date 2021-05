Buffon a plusieurs offres

Gigi Buffon, le portier mythique de 43 ans de la Juventus Turin, va fermer un chapitre avec le club piémontais à l'issue de la saison, mais pourrait encore poursuivre sa carrière comme il l'a confié au micro de Sky Sport mercredi soir. Courtisé notamment par l'AS Monaco, l'ancien gardien du PSG est toujours fringant malgré ses 43 ans, lui qui a été excellent contre Sassuolo avec la Juve mercredi soir.

Buffon a plusieurs prétendants

"J'ai reçu des offres intéressantes, je veux voir à la fin de la saison si j'aurai encore de l'enthousiasme et le désir de travailler dur. Si je me sens toujours 'Buffon', j'accepterai l'offre. Sinon, je prendrai ma retraite", a indiqué le légendaire gardien italien. À Monaco, Gigi Buffon viendrait en complément de Benjamin Lecomte, titulaire du poste selon Calciomercato, qui précise néanmoins que d'autres équipes sont à l’affût, dont l'Atalanta Bergame et Galatasaray. Malgré son âge, Buffon reste une valeur sûre, étant doté de plusieurs prétendants.

Pirlo : "Buffon est toujours l'un des meilleurs gardiens du monde"