Youcef Belaili arrive au terme de sa pige au Stade Brestois. Il ne lui reste qu’un match à jouer avec l’équipe finistérienne. Cela étant, il y a de fortes chances pour que le Fennec continue son parcours dans le championnat français. Si ça ne sera pas avec l’équipe de Der Zakarian, cela pourrait être au sein d’une autre formation de Ligue 1.



L’international algérien ne manque pas de sollicitations en ce moment. Il a des touches avec des clubs en Grèce, et son père vient d’affirmer qu’au moins trois clubs français s’intéressent à lui de très près. « Nice, Toulouse et le LOSC veulent les services de Youcef et la porte reste ouverte pour négocier », a-t-il confié, dans des déclarations rapportées par La Gazette du Fennec.

Belaili veut continuer avec Brest

Le champion d’Afrique 2019 est ouvert à tout, mais sa priorité est quand même de continuer du côté de Francis Le Blé. « Il s’est adapté avec Brest. Il s’y sent bien, poursuit le paternel. Et il voudrait rester la saison prochaine. Le président du club a évoqué la prolongation et on attend de se réunir pour négocier et officialiser cela ».



Belaili (30 ans) compte 12 apparitions avec Brest, depuis son arrivée en janvier dernier (dont 10 comme titulaire). Il compte 2 buts inscrits et 2 passes décisives offertes. Il reste d’ailleurs sur une superbe réalisation réussie à Louis II face à l’AS Monaco.