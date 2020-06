On ne reverra plus Mario Balotelli sous la tunique de Brescia. En conflit avec sa direction depuis plusieurs semaines, et en particulier avec le président Massimo Cellino, l’ancien marseillais a obtenu un bon de sortie. A en croire ce que révèle la Reppublica ce samedi, un accord a été trouvé pour une rupture à l’amiable de l’engagement entre les deux parties et il ne manquerait plus que le communiqué du club pour officialiser ce divorce. La rencontre face à Sassuolo du 9 mars dernier aura donc été la dernière que « Super Mario » a joué sous les couleurs des Biancazzurri.

Brescia a perdu patience avec Balotelli



Les responsables de Brescia ont longtemps fermé les yeux sur les manquements au règlement de l’ex-Marseillais mais le point de non-retour a été atteint lorsque l’international azzurro a refusé de venir s’entrainer suite à la levée du confinement. Le joueur n’a pas accepté la mise à pied qui a été prononcée à son encontre, et c’est alors que les choses se sont envenimées et que la procédure d’une séparation a été enclenchée.

Même s’il a marqué 5 buts en Serie A, Balotelli ne devrait pas trop manquer à sa formation transalpine. Diego Lopez, le coach uruguayen de l’équipe, est même content de s’en être débarrassé. « J’ai déjà trois gamins à la maison que je dois surveiller, je n’ai pas le temps d’en surveiller d’autres », a-t-il déclaré.