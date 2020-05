Les statistiques d'Achille Anani à Bourg-en-Bresse ne laissent pas indifférents à l'approche du Mercato estival. Meilleur buteur de National avec 15 buts en 25 matchs, l'attaquant ivoirien suscite des convoitises à l'échelon supérieur. A en croire France Football, le joueur de 25 ans a été remarqué par Chambly, Grenoble et Le Havre, en quête d'un remplaçant au Zimbabwéen Tino Kadewere, qui va rejoindre l'OL. Formé à l'OM et passé par la Serbie et les divisions inférieures françaises, le natif d'Aboisso-Comoé était arrivé au FBBP01 l'été dernier.