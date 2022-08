Borussia Dortmund : Modeste s'engage pour remplacer Haller

Modeste va découvrir la Ligue des Champions



Le Borussia Dortmund tient le remplaçant de Sébastien Haller. C'est très certainement une dépense que le club de la Ruhr n'avait pas prévue lors de l'entame de ce mercato estival mais les problèmes rencontrés par l'ancien élément de l'Ajax Amsterdam, atteint d'une tumeur aux testicules et qui sera absent durant plusieurs mois, ont dû engendrer ce recrutement., arrivé durant l'été dans l'effectif du vice-champion d'Allemagne. Dimanche, Sebastian Kehl, le directeur sportif du Borussia Dortmund, avait exprimé un accord oral avec Cologne pour un transfert et ce lundi, l'officialisation est donc tombée.L'ancien élément des Girondins de Bordeaux et de l'AS Saint-Étienne s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, en juin 2023. "Dans le contexte de la maladie de Sébastien Haller, nous sommes heureux d'avoir pu ajouter un tel attaquant à notre effectif en la personne d'Anthony Modeste pour la saison en cours dans un court délai., annonce notamment Kehl dans le communiqué officiel.Auteur de avec 23 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues en 2021-2022 sous le maillot de Cologne, Modeste, formé à l'OGC Nice, va pouvoir découvrir la Ligue des Champions lors de cet exercice 2022-2023, à l'âge de 34 ans. Forcément, au moment d'accepter la proposition, la perspective d'évoluer dans la reine des compétitions de clubs a eu son importance comme l'a avoué l’intéressé. "Je suis ravi de cette opportunité et je promets de tout donner pour le succès de l'équipe et de tout le club", a clamé Modeste dans le communiqué officiel.