Sensation du football mondial depuis deux ans, Jadon Sancho est l'un des prospects les plus prometteurs de la planète. Le jeune international anglais enchaîne les prestations convaincantes avec le Borussia Dortmund grâce à son explosivité, sa qualité de passe, ses dribbles déroutants et une finition qui commence à faire des ravages. Le profil technique de l'attaquant formé à Manchester City ne laisse évidemment pas certaines grosses écuries insensibles.

Le Real Madrid prêt à patienter pour Sancho

Ces dernières semaines, Jadon Sancho a été identifié comme une cible de Manchester United ou du FC Barcelone. Mais c'est le Real Madrid qui se serait positionné à son tour sur l'attaquant du BvB. Selon les informations du quotidien AS, Zinédine Zidane apprécierait les qualités du jeune Anglais. Le Real pourrait passer à l'offensive à l'été 2021 pour le polyvalent attaquant, estimant que son coéquipier Erling Haaland est plus abordable cet été. Dans un an, Jadon Sancho représenterait l'alternative idéale à Kylian Mbappé si le dossier du champion du monde français reste bloqué.