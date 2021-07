Plus qu'une équipe de football. Alors que son projet a été validé le 12 juillet par la DNCG, le futur propriétaire des Girondins a décidé de donner un sacré coup de pied dans la fourmilière bordelaise. Gérard Lopez a ainsi décidé de se séparer de 13 joueurs, afin d'engranger 41 millions d'euros sur ces ventes.



D'après L’Équipe, l'ancien propriétaire du LOSC espère ensuite pouvoir recruter "dans des proportions similaires." Le nom des 13 indésirables est connu et le quotidien sportif en dresse la liste dans ses colonnes. Otavio, Raoul Bellanova ou encore Ruben Pardo sont de ceux-là, tout comme Josh Maja, Hwang Ui-jo, Toma Basic et Samuel Kalu.

Seulement trois rescapés ?



Et ce n'est pas tout puisque Loris Benito et son salaire évolutif de 200 000 euros brut mensuels la prochaine saison, est lui aussi invité à quitter le club. Idem pour Jimmy Briand et Paul Baysse pour lesquels "une possible résiliation a été évoquée." Le cas de Laurent Koscielny est un peu différent puisque le capitaine bordelais pourrait se voir proposer une renégociation de salaire. A la baisse évidemment. Trois joueurs sont quant à eux assurés de rester s'ils le souhaitent : Benoît Costil, Yacine Adli et Rémi Oudin.