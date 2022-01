Bordeaux : Lopez confirme le départ de Koscielny en janvier

Pas totalement mis à l'écart du groupe professionnel, au contraire de Paul Baysse et Mehdi Zerkane suite à la défaite historique face à l'OM (0-1), Laurent Koscielny ne terminera pas la saison avec les Girondins de Bordeaux. Le capitaine de 36 ans, arrivé en 2019, n'a participé qu'à 11 matchs de Ligue 1 cette saison et le désir du club est bien de se séparer de lui, comme l'a confirmé le président Gérard Lopez dans un entretien accordé à Sud Ouest. "La décision a été prise à l'issue d'une réflexion qui ne date pas d'hier, elle a juste été avancée. On n'attaque pas le joueur ou la personne. Mais il est acté que Laurent ne terminera pas la saison avec nous et qu'il quittera le club en janvier", a commenté le dirigeant.

Petkovic confirmé malgré les difficultés

Lopez a également assuré que le joueur allait toutefois s'entraîner avec le groupe dans l'attente d'une solution. Concernant l'entraîneur, Vladimir Petkovic, il n'est pas menacé, du moins dans l'immédiat. Cela malgré la 17ème place occupée par les Girondins, et la récente défaite concédée contre l'OM. "Je fonctionne de la façon suivante : commencer à parler d'un ultimatum pour un coach, ça revient à attendre quelques semaines pour le virer. Ce n'est pas du tout le cas ici. Le projet n'est pas sur une demi-saison, une saison ou même deux. À partir de là, si on comprend les problèmes, qu'on se remet en question et qu'on apporte les bonnes solutions, ça ne sert à rien de changer pour avoir un effet d'annonce. Ce serait une réponse d'équipe qui joue à court terme, habituée à faire l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2", a-t-il indiqué, dans des propos relatés par L'Equipe. Bordeaux se déplacera sur la pelouse de Rennes, dimanche en Ligue 1 (13 heures).