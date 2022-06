Bordeaux : Le départ de Costil officialisé

Une saison à oublier pour Costil



L'histoire entre les Girondins de Bordeaux et Benoît Costil se termine après un exercice 2021-2022 chaotique. Relégués en Ligue 2, les Girondins ont officialisé le départ prochain du gardien, qui était arrivé en 2015. "Après cinq saisons sous le maillot au Scapulaire,", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel.Celui qui a porté le brassard de capitaine à 119 reprises sur un total de 182 matchs avec les Girondins,. Le 7 janvier dernier, après la première défaite de Bordeaux contre Marseille à domicile depuis 44 ans (0-1), il avait pris l'entière responsabilité du revers alors qu'il avait manqué sa relance, envoyant directement le ballon sur Cengiz Ünder, le buteur. Puis était venu le match face à Montpellier, le 20 mars (revers 0-2) et les accusations de racisme de la part du leader des Ultramarines.Mis à l'écart en mars, l'ancien gardien de Rennes fêtera ses 35 ans le 3 juillet prochain et devra se tourner vers un nouveau (dernier ?) défi., indiquent les Girondins, dans de la conclusion du communiqué officiel.