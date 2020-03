Boca Juniors y croit pour Edinson Cavani ! (PSG)

Edinson Cavani sera en fin de contrat avec le PSG l’été prochain. Sa future destination reste encore méconnue, mais une piste commence à se dégager plus que d’autres. Celle qui mène au Boca Juniors. Le prestigieux club argentin surveille la situation d’El Matador depuis plusieurs mois déjà. Et, ses responsables auraient suffisamment avancé sur ce dossier depuis pour être confiants quant à sa finalisation. "Je crois savoir que Cavani veut jouer pour Boca, a même confié le directeur sportif des Xeneizes, Jorge Bermudez, sur Radio Cooperativa. Il nous aiderait beaucoup et serait d'un grand soutien et il me semble que les signes sont clairs. Il y a un désir et une possibilité [qu'il nous rejoigne] !"

Boca Juniors a tout pour attirer Cavani

Boca Juniors, qui a récemment été auréolé champion d’Argentine, a tous les arguments pour se payer les services du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Pour ce dernier, rallier la Bombonera offre l’assurance de pouvoir terminer la carrière dans un club de renom et où la passion des fans est indescriptible. Cavani se rapprocherait aussi de sa famille, et en particulier de ses enfants, qu’il ne voit jusqu’ici que très rarement puisqu’ils sont restés en Uruguay. Enfin, le buteur de la Celeste intégrerait un projet très ambitieux, mené par une icône locale, en l’occurrence Juan Roman Riquelme. Ce dernier occupe le poste de vice-président du Boca.