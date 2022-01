Betis Séville : Fekir prolonge jusqu'en 2026

Benzema, Raúl de Tomás et Vinícius) mais également en ce qui concerne les passes clés - l a dernière passe qui précède un tir d'un coéquipier - avec un total de 42, seulement devancé par Iker Muniain (Bilbao) dans le registre.

"Dès le premier jour, je suis tombé amoureux de ce club"



📢 OFICIAL | Nabil Fekir renueva su contrato con el #RealBetis

¡Tenemos genio hasta 2026! 🧞‍♂️🔥



— Real Betis Balompié (@RealBetis) January 12, 2022

Dès le premier instant, le joueur Verdiblanco (vert et blanc, ndlr) est devenu une pièce maîtresse au sein de l'équipe et l'un des référents du projet du Real Betis Balompié. Footballeur talentueux, doué et avec beaucoup de classe, il est l'un des joueurs les plus attractifs et appréciés de la Liga".

Depuis son arrivée au Betis, Fekir a disputé un total de 94 matches officiels, marquant 18 buts et distribuant 17 passes décisives.

Troisième de Liga, le Betis Séville est une des équipes à la mode dans le championnat d'Espagne cette saison.. Titularisé à 17 reprises en 18 matchs de Liga joués, l'ancien joueur de l'OL a marqué à 4 reprises et délivré 3 passes décisives. Au cours des 1503 minutes jouées, il s'est montré très incisif au niveau des tirs (un total de 50 selon Marca, seulement devancé parLié jusqu'en 2023 avec le Bétis, Fekir a prolongé son contrat ce mercredi jusqu'en 2026., a confié le joueur dans la vidéo publiée par le Betis sur Twitter. Le club andalou a mis en valeur l'importance de Fekir : "