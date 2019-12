Berchiche (Athletic Bilbao) envoie Mbappé au Real : « Tous les chemins mènent à Madrid »

Et forcément, les médias espagnols ont sondé Yuri Berchiche sur une éventuelle arrivée de son ancien coéquipier au PSG Kylian Mbappé dans la Capitale espagnole. Pour le défenseur de Bilbao, le transfert aura forcément lieu, même si la négociation sera ardue :« Avec toutes les rumeurs et ce que j’entends dans les médias, je pense qu’il est destiné à jouer au Real Madrid.Ça va être compliqué pour le Real Madrid, le président n’est pas quelqu’un avec qui il est facile de négocier, mais je crois que son avenir est à Madrid et il sera un joueur important pour le Real », a estimé l'ancien Parisien dans les colonnes d'El Mundo. En attendant, Mbappé s'est offert une nouvelle performance de grande classe en Ligue 1 face à Amiens samedi soir.