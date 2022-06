Benzema va prolonger l'aventure au Real

Karim Benzema devrait très certainement récupérer le Ballon d’Or cette année. Mais, en attendant, c’est une autre récompense qu’il s’apprête à recevoir. L’international tricolore devrait hériter dans les prochains jours d’un nouveau contrat de la part de sa direction du Real Madrid. L’information émane du quotidien Marca, habituellement très bien informé de l’actualité du club merengue.

Benzema peut battre le record de Marcelo

Benzema va donc rempiler. Et son nouveau bail ne porte pas sur une année seulement, comme c’est le cas de son coéquipier Luka Modric, mais sur deux. Ainsi, il sera lié aux champions d’Europe en titre jusqu’en 2024. Il aura alors 36 ans, et bouclera si tout se passera comme prévu sa 15e saison au sein du club le plus titré du continent.

En faisant deux années supplémentaires du côté de Bernabeu, et s’il est épargné par les blessures, l’ancien lyonnais peut aller chercher d’autres records symboliques sous le maillot blanc. S’il lui est compliqué de détrôner Cristiano Ronaldo en tant que meilleur réalisateur de l’histoire du club puisque 127 buts séparent encore les deux hommes, il peut en revanche devenir le joueur le plus titré de la Casa Blanca. Il ne lui manque plus que trois trophées pour égaler son désormais ex-coéquipier, Marcelo.