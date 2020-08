Benjamin Pavard (Bayern) sur les tablettes du PSG

Suite au départ de Thomas Meunier, la direction du PSG s’est mise en quête d’un nouvel arrière droit. La cible numéro 1 des champions de France à ce poste serait Benjamin Pavard. C’est ce que rapporte le quotidien L’Equipe, précisant que Leonardo, le directeur sportif parisien, serait un grand fan du champion du monde. Et il serait très content s’il parvenait à faire revenir l’ancien lillois en Ligue 1.

Le Bayern Munich n’est pas vendeur mais…

Arracher Pavard au Bayern Munich ne sera cependant pas une partie de plaisir. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 et il n’y a aucune volonté de la part des responsables munichois de le libérer. L’international tricolore est également peu enclin à quitter l’Allianz Arena. Il s’est parfaitement adapté à la formation allemande, où il est devenu un titulaire. Après son retour de blessure, il devrait d’ailleurs être de la partie à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions contre…le PSG.



Le Bayent tient donc à Pavard, mais aucun élément n’est intransférable. Si les décideurs franciliens émettent une offre intéressante, il n’est pas impossible que les deux clubs parviennent à trouver un accord. La valeur du joueur est estimée à 45M€. A moins que cette rumeur ne soit sans fondement, et destinée uniquement à déstabiliser le camp bavarois avant le grand choc de dimanche soir.