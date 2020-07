Benjamin Henrichs (23 ans) ne portera les couleurs de l’AS Monaco la saison prochaine. Le défenseur allemand vient d’être cédé à la formation du RB Leipzig, 3e du dernier exercice de la Bundesliga. Un transfert en forme de prêt et avec option d’achat à la clé. Le latéral retourne dans le championnat où il a percé entre 2015 et 2018 et avec comme objectif de retrouver sa place au sein de la Nationalmannschaft.

Un nouveau renfort 💪 Benjamin #Henrichs est prêté au RBL par @AS_Monaco 🤝 Bienvenue à Leipzig, Benjamin ! 🙌 🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/KO4o0Pe8sX — RB Leipzig (@RBLeipzig_Fr) July 8, 2020

Un choix logique pour Henrichs

A Monaco, l’horizon était bouché pour Henrichs. L’ex-sociétaire de Leverkusen ne faisait pas partie des premiers choix de Roberto Moreno. En Ligue 1, il n’est d’ailleurs apparu qu’à 13 reprises. Le montant de l'option d'achat n’a pas été communiqué. Pour rappel, l’ASM a dû débourser 20M€ pour cet élément en 2018. Son contrat du côté de Louis II s’étend jusqu’en 2023.