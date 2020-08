Benfica : Jesus confirme des négociations avec Cavani

Sous quel maillot va évoluer Edinson Cavani la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison et non conservé par le club de la Capitale pour aller au bout de la Ligue des Champions, l’attaquant uruguayen est libre de tout engagement. Alors que son nom a été évoqué aux quatre coins de l’Europe et même en Amérique du Sud, « El Matador » aurait récemment tenté de renouer le contact avec le PSG mais a vu la porte se fermer malgré sa volonté de faire un effort sur le plan salarial pour poursuivre l’aventure sur une durée de deux ou trois ans. C’est alors qu’un autre club s’est lancé sur les traces de l’ancien buteur de Naples.

Jorge Jesus : « Tout faire pour que cela se concrétise »

De retour cet été sur le banc du Benfica cinq ans après son départ, Jorge Jesus a donné un entretien à la chaîne de télévision du club lisboète et confirmé que la piste menant à Edinson Cavani était bel et bien réelle. « Le président est en train de tout faire pour que cela se concrétise » a déclaré le tonitruant entraîneur portugais, vainqueur de la Copa Libertadores avec Flamengo l’an passé. Mais le dossier n’est pas encore comblé puisque la question salariale s’annonce épineuse. En effet, l’Uruguayen émargeait à douze millions d’euros net pas an au PSG, une somme sur laquelle Benfica pourrait avoir du mal à s’aligner. Un dossier que Jorge Jesus a confirmé être « pas facile financièrement ». Mais si ça devait se faire, le club de Lisbonne s’offrirait un attaquant de tout premier ordre afin de revenir dans le duel face au FC Porto au niveau national et exister de nouveau au niveau européen.