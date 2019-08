Benedetto arrive samedi à l'OM

Le transfert est loin d'être officiel mais RMC Sport est formel: Dario Benedetto sera bien un joueur de l'OM la saison prochaine. Ce jeudi, le média sportif affirme en tout cas que le président de Boca Juniors a donné son feu vert pour le transfert de l'attaquant argentin à Marseille.

Cela fait plusieurs semaines que l'opération est dans les tuyaux et elle devrait se décanter dans deux jours, avance également RMC Sport, Benedetto étant attendu ce samedi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre années plus une en option. Prix estimé de l'opération: 16 millions d'euros.

Première vie en Europe

Si le transfert se concrétise, Benedetto vivra à 29 ans sa première expérience dans un club européen. Le buteur argentin a connu deux championnats depuis ses débuts (argentin et mexicain) et six clubs différents. Celui qui possède cinq sélections (aucun but) avec l'Argentine avait notamment profité de la forte exposition de la dernière finale de Copa Libertadores 2018 entre Boca et River Plate pour taper dans l’œil des observateurs, avec un but à l'aller et au retour.

Dario Benedetto n'est toutefois pas un joueur particulièrement célèbre dans le monde du ballon rond, son nombre de buts n'a rien de spectaculaire et son C.V. peut laisser songeur. Il aura toutefois le loisir, en cas d'arrivée à Marseille, de faire parler une combativité toujours appréciée au Vélodrome. L'OM, qui cherchait absolument un attaquant après le départ de Mario Balotelli, n'attend que ça.