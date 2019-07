Ben Arfa vers Barcelone ?

"Quand tu apprends où tu vas jouer l'année prochaine." Le message posté par Hatem Ben Arfa début juillet sur Instagram semblait explicite: sans club depuis la fin de sa courte aventure au Stade Rennais, l’international tricolore était fixé sur son avenir. Deux semaines ont passé et le futur de l’ancien Lyonnais semble pourtant toujours incertain.

A en croire L’Equipe, le natif de Clamart, qui suit un programme physique individualisé en guise de préparation, est en effet un joueur très courtisé et entend prendre son temps avant d’arrêter son choix. Certaines certitudes se dégagent néanmoins. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs stambouliotes, il semble ainsi acquis qu’Hatem Ben Arfa n’évoluera pas en Turquie. Et il en est de même pour la Premier League, le Français étant encore marqué par ses expériences ratées à Newcastle et Hull City.

Ibrahimovic plaide sa cause au Galaxy

Et malgré l’intérêt de Mönchengladbach ou de l’Eintracht Francfort en Allemagne et des deux franchises MLS de Los Angeles où Zlatan Ibrahimovic fait sa promotion, c’est en fait en Espagne que devrait s’écrire la suite de sa carrière. Trois clubs de Liga sont en effet intéressés: le Betis Séville, sous le charme de "HBA" depuis la double confrontation face à Rennes en Ligue Europa, Leganes et l’Espanyol Barcelone.

Le club barcelonais part toutefois avec un avantage de poids sur ses concurrents: sa participation à la prochaine Ligue Europa. Et c’est d’ailleurs bien avec l’Espanyol que les discussions seraient le plus avancées, les Catalans devant néanmoins dégraisser leur effectif pour accueillir...