Didier Lamkel Zé ne fait décidément jamais rien comme les autres. Revenu cet été en Belgique après avoir été libéré par l’Antwerp, Didier Lamkel Zé annonce déjà son départ de Courtrai cet hiver, où il avait pourtant signé un contrat de trois ans. Jamais avare en provocation, l'attaquant camerounais de 26 ans, auteur d'un but et de deux passes décisives en dix titularisations, avait insulté son ancien club sur les réseaux sociaux puis refusé de s'excuser auprès des « supporters racistes » du Royal Antwerp. Voilà maintenant que l'éphémère joueur du FC Metz s'en prend à son club actuel.

Lamkel Zé : « Comme si j'avais tué quelqu'un »

« Vu mes qualités, je sais que je vaux mieux que Courtrai », a déclaré le Lion Indomptable (une sélection) dans un entretien accordé à la RTBF, avant d'annoncer sa probable future destination. « Ferencvaros est un grand club, qui joue chaque année la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. (...) À 90%, je peux donc annoncer que je signerai en Hongrie en janvier. Il est temps pour moi de me faire oublier en Belgique... Dès qu’on cite mon nom ici, il se passe un truc : c’est comme si j’avais tué quelqu’un... » La Hongrie va désormais découvrir ce flingueur tous terrains, sur les pelouses comme dans les médias.