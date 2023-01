Belgique : le nouveau sélectionneur des Diables Rouges connu ?

L'identité du nouveau sélectionneur de la Belgique enfin révélée ? Alors que les Diables Rouges n'ont plus de sélectionneur depuis leur élimination en phase de poules de la Coupe du monde 2022, avec un Roberto Martinez ayant arrêté sa mission, le nouveau sélectionneur n'est pas encore connu. Mais il se pourrait que cela soit bientôt fait car les dirigeants de la Fédération belge de football auraient fait leur choix et celui-ci se porterait sur Domenico Tedesco. L'ancien coach du RB Leipzig est âgé de 37 ans et c'est lui qui pourrait bien succéder à Roberto Martinez.

Tedesco nouveau sélectionneur de la Belgique ?

Bien que les joueurs aient fait campagne pour Thierry Henry, adjoint de Martinez depuis plusieurs années, il semblerait que le champion du monde 98 ne soit pas le choix des dirigeants. C'est Domenico Tedesco qui ferait figure de favori pour reprendre le poste. L’Italien est libre de tout contrat depuis son départ du RB Leipzig en septembre. La Fédération belge de football devrait annoncer son choix et cela serait la première expérience de sélectionneur pour Tedesco, qui aurait alors la mission de redonner un nouveau souffle à une Belgique dont le Mondial 2022 va sûrement laisser des traces au sein du collectif des Diables Rouges. Il faudra encore patienter quelques jours avant de connaître l'identité du nouveau sélectionneur des Belges.