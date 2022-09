Ronaldinho, la légende du football brésilien, a reconnu être un grand fan du milieu de terrain de Manchester City, Kevin de Bruyne. Un hommage qui ne laissera pas ce dernier insensible.

Ronaldinho loue la technique de De Bruyne

Dans une interview Voetbal Niuews, où il devait livrer son opinion concernant l’équipe nationale belge, « Ronnie » a fait un éloge particulier de De Bruyne. "Il y a trois Diables Rouges qui jouent à l'AC Milan, mon ancien club. Cela prouve qu'il y a beaucoup de qualité dans votre sélection. Mais De Bruyne est mon Diable Rouge préféré. J'adore son style. D'accord, ce n'est pas un dribbleur comme Eden Hazard, mais il a une grande technique. C'est un grand joueur".



Tout en tirant son chapeau au stratège de Manchester City, le Ballon d’Or 2005 a indiqué que c’est d’Eden Hazard dont il se sent le plus proche en raison de leur style similaire. "Eden Hazard est le Belge qui me ressemble le plus dans sa façon de jouer. J'espère qu'il retrouvera bientôt son meilleur niveau", a-t-il confié à propos de l’ancien Lillois.