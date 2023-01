Belgique : Andrea Pirlo dans une short-list pour devenir sélectionneur ?

Andrea Pirlo futur sélectionneur de la Belgique ? Il se pourrait que cela vienne à se réaliser étant donné que l'ancien milieu de terrain italien serait dans une short-list en vue de devenir le successeur de Roberto Martinez. La Fédération belge est à la recherche du successeur de l'Espagnol depuis le départ de ce dernier suite à l'élimination des Diables Rouges en phase de poules de la Coupe du monde. Et même si le nom de Thierry Henry, assistant de Martinez depuis quelques années, revient souvent sur le devant de la scène, les dirigeants belges ont établi une short-list. Et Andrea Pirlo serait dedans.

Pirlo futur sélectionneur de la Belgique ?

Du côté de Roberto Martinez, le rebond a déjà été trouvé avec sa nomination comme nouveau sélectionneur du Portugal. Mais du côté de la Belgique, on cherche toujours et l'identité du nouveau sélectionneur est un mystère pour le moment. D'après des informations de TuttoMercato et HLN, Andrea Pirlo pourrait s'installer sur le banc des Diables Rouges. Actuellement entraîneur du club turc de Fatih Karagümrük, l'ancien milieu de terrain est dans le dur avec une 10e place en championnat et seulement cinq succès en 17 matchs (5 nuls et 7 défaites). Lui qui avait déjà eu du mal comme coach à la Juventus de Turin lors de la saison 2020-2021 pourrait donc bien s'en aller et rebondir sur le banc de la sélection belge.

Seulement, Thierry Henry devrait aussi candidater et l'ancien attaquant des Bleus a le soutien du vestiaire, avec notamment Romelu Lukaku ayant confié il y a quelques jours : "Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il sait coacher, il sait ce qu'on doit faire pour y arriver. Il connaît l'équipe et le staff. Pour moi, il est l'entraîneur idéal pour notre équipe nationale." Autant dire que le mystère sur le futur sélectionneur de la Belgique est toujours d'actualité.