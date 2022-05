Alors qu'il a encore un an de contrat avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski ne cesse de clamer son désir de tenter l'aventure ailleurs. Si le FC Barcelone tente de s'organiser pour accueillir un Polonais qui lui couterait très (trop ?) cher, le club bavarois ne veut pas entendre parler d'un départ et répète à qui veut l'entendre que l'attaquant devra respecter ses engagements jusqu'au terme de son engagement actuel. Les dirigeants munichois pensent que l'agent du Polonais tire les ficelles et l'ont pointé du doigt.



Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic était de passage sur Sport 1. L'ancien joueur a évoqué le dossier Lewandowski et n'a pas été tendre avec l'agent du joueur. "Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il devra s'y tenir. Nous ne sommes pas là pour discuter des affaires internes ou des offres. Il a encore une année de contrat. Nous avons discuté avec son agent et nous avons bien précisé que nous imaginions l'avenir avec le joueur. Nous avons formulé une offre dont le montant et la durée étaient clairs. Je suis étonné que cet agent clame publiquement le contraire."

Manque de correction ?

Et le dirigeant du Bayern d'enfoncer le clou en insistant sur l'attitude du représentant en question. "Robert Lewandowski a un agent qui lui fait tourner la tête. Cela fait d'ailleurs un an que cela dure. Ce n'est pas correct." Le bras de fer ne semble pas près de se terminer entre les deux parties. Il reste cependant encore beaucoup de temps alors que le mercato estival ne débutera pas avant plusieurs semaines.