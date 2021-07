Les supporters du Bayern Munich peuvent être tranquilles. Robert Lewandowski, la star des champions d’Allemagne, est parti pour poursuivre son parcours avec l’équipe munichoise. Le Polonais figure dans le collimateur de Chelsea, qui souhaite en faire sa nouvelle pointe offensive, mais les responsables munichois ne sont pas du tout vendeurs.

Lewandowski ira au bout de son contrat

C’est Herbert Hainer, le président du club, qui a mis fin aux spéculations lors d’une interview à Goal. « Tout d’abord, à mon avis, Lewandowski est le meilleur attaquant du monde. Nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe. Il a encore deux ans de contrat. Il les jouera certainement avec le Bayern Munch. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines. Je peux même l'imaginer rester avec nous encore plus longtemps. Il honorera son contrat ».



Lewandowski, qui se voit bien évoluer au plus haut niveau pendant encore quatre ou cinq années, va donc continuer à faire les beaux jours du Bayern. De quoi marquer un peu plus l’histoire de ce prestigieux club, lui qui figure déjà comme le deuxième meilleur réalisateur de tous les temps avec 294 réalisations à son actif (derrière Gerd Muller).